Cagliari-Genoa, i convocati di De Rossi: ci sono anche Otoa e Ekuban, Messias non ce la fa
Il Genoa è volato questo pomeriggio alla volta di Cagliari dove domani, calcio d'inizio alle ore 15, sfiderà i rossoblù di Pisacane nell'anticipo del sabato di campionato. Una gara importante per dare continuità di risultati dopo il pareggio contro la Fiorentina e la vittoria precedente contro il Sassuolo. Daniele De Rossi recupera Otoa ed Ekuban che sono regolarmente convocati per la partita mentre sono sempre assenti Cornet, Onana, Cuenca e Messias.
Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.
Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Carboni, Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby.
Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Venturino, Vitinha.
