Live TMW Cremonese, Payero: "Avevamo preparato la partita attaccando la profondità"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo della Cremonese contro il Bologna nella tredicesima giornata della Serie A 2025/26 (1-3 il risultato finale firmato dalla doppietta di Vardy e dalle reti di Payero e Orsolini), è intervenuto proprio Martin Payero. Il centrocampista grigiorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.07 - Inizia la conferenza stampa di Martin Payero.

Cosa vi lascia questa vittoria in termini di consapevolezza?

"Avevamo preparato la partita così. Sapevamo che il Bologna ti pressa alto uomo su uomo e avevamo preparato l'attacco alla profondità. Torniamo a casa con i tre punti ma pensiamo già alla prossima sfida, che è sempre la più importante".

Nel finale vi siete chiusi troppo?

"Potevamo chiudere la partita segnando almeno due gol in più, ma questo è il calcio. Il Bologna ha qualità e ci siamo chiusi bene".

Sente che questa è la sua miglior stagione?

"Ho più confidenza con il campionato italiano e mi sento bene in questo momento. Il gol è un premio al lavoro quotidiano".

Cosa vi ha detto il mister all'intervallo?

"Abbiamo iniziato meglio il secondo tempo, non volevamo che il Bologna tornasse in partita dopo il rigore".

A chi dedica questa rete?

"Il primo pensiero va sempre alla squadra. Sono felice della prestazione collettiva e non ho una dedica speciale, ma sono contento per i miei compagni di squadra".

23.12 - Termina la conferenza stampa di Martin Payero.