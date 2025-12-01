Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
Brutte notizie per la Spagna e per il Barcellona dal ritiro della nazionale iberica che domani si giocherà il titolo di Women’s Nations League contro la Germania (0-0 la gara d’andata) al Metropolitano di Madrid. La stella Aitana Bonmati ha infatti dovuto lasciare il ritiro di Las Rozas a causa di un brutto infortunio rimediato atterrando a terra. Gli esami a cui è stata sottoposta la centrocampista hanno evidenziato la frattura del perone sinistro.
La calciatrice ha fatto così ritorno a Barcellona per essere esaminata dallo staff medico blaugrana che dovrà decidere se optare per un trattamento conservativo, circa due mesi lo stop, o per un’operazione che allungherebbe molto il periodo di recupero della classe ‘98.
Per il Barcellona, primo a pari punti con il Lione in Champions League, si tratta dell’ennesima tegola che colpisce la rosa in questa pausa per le nazionali: prima di Bonmati infatti si era fermata anche Kika Nazareth per una botta alla caviglia sinistra che va ancora valutata. A queste due si aggiungono i problemi ai Esme Brugts che soffre di tendinopatia della bandelletta ileotibiale al ginocchio destro oltre a Salma Paralluelo, lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro (accusato nella precedente pausa per le Nazionali) e Patri Gujiarro, ferma per la frattura dello scafoide del piede destro, che torneranno solamente nel 2026.
