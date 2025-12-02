...con Franco Lerda

“Il Torino? La sconfitta a Lecce fa sì che piovano delle critiche. la classifica non rispecchia valori della squadra. Aveva fatto un buon derby, ora avrà due partite importanti da giocare". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex allenatore granata, Franco Lerda.

Che succede al Torino?

“Siamo a dicembre e si può quindi fare un resoconto. Non ha avuto un calendario semplice ma ha fatto anche buone prestazioni. I punti che ha il Torino non rispecchiano valori della squadra”.

Aria di crisi, importante, alla Fiorentina.

“La situazione comincia a farsi seria. C’è già stato un cambio di allenatore. Ha un organico importante. In questo momento ha davvero pochi punti.Deve cominciare a ragionare umilmente e tirarsi fuori da questa situazione”

Come spiega queste difficoltà?

“Ha anche investito sul mercato. Diventa difficile da fuori entrare nel merito. Giocare a Firenze sopratutto in casa, oggi, diventa pesante. La Fiorentina ha bisogno di vincere una partita peer svoltare".

E la B, mister? Chi può vincere questo campionato?

“Sempre difficile dirlo. Monza, Venezia, Frosinone, Modena, Palermo…. L’anno scorso il Frosinone ha lottato fino alle ultime domeniche per salvarsi. Ma è ancora molto lunga. Ci sono troppe partite da giocare. E certamente il Frosinone non è più una sorpresa”

E lei?

“Ho voglia di tornare. Sono pronto. Guardo, studio. E spero di tornare in pista il il prima possibile”.