Benevento, Floro Flores: "Orgoglioso della prova di tutti, dedico il derby al presidente"

Soddisfatto il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores dopo il rotondo successo per 5-1 nel derby con la Salernitana: “I ragazzi volevano riscattarsi, lo hanno fatto alla grande contro un’ottima squadra. Sapevamo dove colpirli e abbiamo reagito bene dopo l’1-1.“I due pali della Salernitana potevano cambiare la gara, ma anche questo è il calcio. Ho avuto una grande risposta da parte di tutti. È una squadra con qualità e carattere. Ora serve migliorare in trasferta se vogliamo restare in alto. Dopo la sconfitta di Cosenza cercavo una scintilla.

È arrivata con la reazione al gol subito. Orgoglioso di vedere una squadra così aggressiva. Voglio dedicare la vittoria a una società che mi ha sostenuto e incoraggiato per tutto l'arco della settimana, mi hanno fatto sentire sin dal primo giorno parte del progetto e devo ripagare la loro fiducia. Sapevamo che la Salernitana potesse crearci qualche problema sulle palle inattive vista la loro fisicità, ma in quel momento nei ragazzi è scattata la scintilla e sono riusciti a fare una partita di grande livello, con una reazione giusta e un apporto determinante di ogni singolo giocatore. Nemmeno nei sogni potevo immaginare un derby così".