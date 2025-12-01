TMW Napoli, Conte: "Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto. Settimana bianca? Famiglia importante"

Parlando dal palco del Gran Galà del Calcio 2025, Antonio Conte, miglior allenatore della scorsa stagione, ha commentato così l'incredibile successo raggiunto al primo anno da allenatore del Napoli: “Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l’Inter. Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragzzzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale”

Campionato attuale molto combattuto:

“Sarà un campionato molto combattuto, con tante squadre forti. Difficili dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamo lì tutti quanti. Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto, ma è molto difficile perché ci sono squadre belle, attrezzate e forti. Poi che vinca il migliore”.

Settimana bianca?

“La possibilità di stare un po’ con la famiglia è anche importante”