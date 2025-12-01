Dall'Inghilterra: l'Atalanta si fa avanti per Mateta, futuro incerto al Crystal Palace

Due gol in 3 partite con la Francia, poi 9 centri e 2 assist con il Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta è una sentenza sotto porta e secondo quanto rivelato da BBC Sport, dopo quasi 4 anni con i Glaziers e prestazioni da urlo potrebbe essere seriamente convocato per i Mondiali 2026 dal CT Deschamps. Ma soprattutto potrebbe levare le tende dal club di Premier League, con un solo anno rimanente nel suo contratto (valido fino all'estate 2027).

Al momento, secondo il media inglese, Mateta e il Palace stanno parlando del futuro, con la speranza da parte delle Eagles che possa comunque firmare il rinnovo. Intanto, però, negli ultimi mesi numerosi club europei hanno mostrato interesse per Mateta, inclusa l’Atalanta in Serie A. E nelle ultime settimane aveva trovato spazio anche l'ipotesi Milan. E l'incertezza sul futuro dell'attaccante francese è emersa direttamente dal tecnico, Oliver Glasner.

Peraltro già distante dal Palace per incomprensioni di mercato. Come ravvisato dopo il 2-1 incassato contro il Manchester United domenica: "Abbiamo mancato un paio di opportunità a luglio e agosto, nella finestra di mercato, per rendere le cose più facili per noi, ma ancora una volta resteremo uniti e miglioreremo", la dichiarazione di Glasner. Con tanto di bordata in conferenza stampa post-partita: "Se giochi il calcio europeo per la prima volta nella tua storia, dovresti investire e non risparmiare". Insomma, non solo Mateta: anche il futuro del tecnico austriaco è in bilico.