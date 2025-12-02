I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Raimondo De Magistris
Raimondo De Magistris
Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Lavora per TMW dal 2008, è stato vicedirettore per 10 anni. Inviato al seguito della Nazionale, conduttore per Radio Sportiva

Magari non è un bel campionato, sicuramente è un'equilibratissima lotta Scudetto. Sono trascorse tredici giornate e praticamente dopo ogni turno c'è una nuova sorpresa al vertice. L'ultima giornata ha detto che adesso sono Milan e Napoli a guardare tutti dall'alto verso il basso. Ha smarrito la vetta la Roma dopo aver perso un altro scontro diretto, ora i giallorossi sono a -1 insieme all'Inter del ritrovato Lautaro Martinez.
Ma come si possono escludere dopo tredici giornate Como, Bologna e Juventus? Impossibile. Fabregas ha a disposizione il miglior giocatore del campionato, Italiano prima di ieri sera la squadra più in forma del campionato e Spalletti una Juventus da plasmare a sua immagine e somiglianza. Anche loro sono lì, a -4 e a -5. E il prossimo turno con Inter-Como e Napoli-Juventus si può ancor di più accorciare il divario. O magari allungarlo, chissà. La certezza è che l'appetito vien mangiando e tutte a gennaio si muoveranno sul mercato per rinforzare la squadra in vista della volata finale. Ma quali sono gli obiettivi? Eccoli analizzati squadra per squadra

Milan, rebus Gimenez: Allegri vuole un altro 9
Massimiliano Allegri voleva un altro centravanti già in estate. Ha provato a vendere Gimenez e poi a scambiarlo, ma nulla da fare. A quel punto ha provato anche a rilanciarlo, ma fin qui senza successo. A gennaio vuole un altro numero 9. Mateta? Franculino? Sono entrambi delle opzioni, non le uniche.

Napoli, almeno un centrocampista. Occhio a destra
Antonio Conte voleva un centrocampista già ad agosto, figurarsi adesso che ha dovuto cambiare modulo proprio per sopperire all'assenza di calciatori in mezzo al campo. Aveva iniziato la stagione con i fab four tutti insieme dal primo minuto, adesso con De Bruyne, Anguissa e Gilmour fuori per chissà quanto tempo ancora non ha reali alternative a Lobotka e McTominay. Nel mirino Goretzka e Mainoo, ma anche Atta e Frendrup: ne arriverà almeno uno. E poi occhio a destra soprattutto in caso di uscita di Pasquale Mazzocchi: quello di Juanlu Sanchez è profilo che continua a piacere molto.

Inter, dubbi su Luis Henrique. Un centrocampista se...
Acquistato in estate dall'Olympique Marsiglia per 23 milioni di euro più bonus, il laterale brasiliano con la maglia dell'Inter proprio non riesce a decollare e a questo punto non è escluso che la società nerazzurra per la seconda parte di stagione decida di prestarlo per poi puntare su un esterno destro più pronto. C'è poi il caso Davide Frattesi, centrocampista che quest'anno sta trovando pochissimo spazio: con la giusta offerta partirà e a quel punto andrà sostituito. La rivoluzione del pacchetto di centrali di difesa, invece, dovrebbe essere rimandata alla prossima estate.

Roma, sicuramente due acquisti
E' la big che ha bisogno di più innesti per l'undici titolare per restare lì in alto: almeno un paio. E' una squadra che va completata con giocatori che Gasperini avrebbe gradito già in estate: un centravanti al posto di Dovbyk e un ala sinistra titolare. In estate le trattative per Zirkzee e Jadon Sancho non sono andate a buon fine, adesso il centravanti olandese resta un obiettivo ma non l'unico. La certezza è che una Roma competitiva per lo Scudetto fino a fine stagione passa per il calciomercato di gennaio.

Como, non è scontato trattenere Nico Paz fino a giugno. Basta questo Morata?
Cesc Fabregas ha oggi a disposizione il miglior giocatore della Serie A: Nico Paz, fantasista che verrà riportato alla casa madre dal Real Madrid la prossima estate. Occhio però a gennaio, quando Florentino Perez potrebbe avanzare proposte economicamente più allettanti per riportarlo in Spagna con un semestre d'anticipo. C'è poi la questione centravanti: il grande acquisto estivo Alvaro Morata ancora non ha segnato. Nuovo cambio a gennaio?

Bologna, tutto dipende da due eventuali uscite
Dopo le cessioni estive e le scommesse già vinte Sartori e Italiano non hanno particolari esigenze per gennaio. Resta un caso irrisolto, quello di John Lucumí che non rinnoverà: probabile la sua cessione in estate, ma con la giusta proposta non è da escludere nemmeno a gennaio. Dovesse partire, a quel punto il centrale colombiano andrebbe sostituito proprio come Giovanni Fabbian che ha già due-tre interessamenti.

A Spalletti serve un regista per costruire la sua Juve
L'ultimo infortunio di Dusan Vlahovic non dovrebbe cambiare i piani di Spalletti perché oggi la priorità per gennaio resta un regista, poi se ci sarà tempo e modo anche qualcosina sulle fasce. L'unica certezza scaturita dall'infortunio del centravanti serbo è che ora si dissiperanno definitivamente le indiscrezioni circa un addio di Jonathan David sei mesi dopo il suo arrivo a parametro zero.

