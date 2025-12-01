Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ascari sulla Fiorentina: "A gennaio i viola hanno bisogno di giocatori pronti come De Vrij"

Ascari sulla Fiorentina: "A gennaio i viola hanno bisogno di giocatori pronti come De Vrij"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:59
Daniel Uccellieri
Viola amore mio
Ascolta il podcast
Radio Firenze Viola / Viola amore mio
00:00
/
00:00

L'agente Eugenio Ascari è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del complicato momento della Fiorentina: "Mi concentrerei sulle prossime partite prima del mercato di gennaio. Molto dipenderà dai punti che farà la Fiorentina a iniziare dal Sassuolo. Un conto è intervenire sul mercato con giocatori pronti all'uso. Se la situazione dovesse precipitare andare a prendere altri giocatori potrebbe avere poco senso. Le statistiche parlano chiaro. Bisogna mettersi di fronte a questo dato di fatto. Tutti ci auguriamo che la Firoentina possa restare a galla e per questo devi andare a prendere un centrocampista di regia e un difensore. L'esperimento Fagioli deve essere accantonato anche se Vanoli non si fida di Nicolussi Caviglia. Fagioli ha dimostrato di non poter ricoprire quel ruolo. Dietro occorre un difensore di personalità. Ranieri ha perso molti palloni, Pongracic, l'unico che si poteva salvare ieri, ha preso l'ammonizione e salterà il Sassuolo, Pablo Marì è un buon giocatore ma non il leader che si può prendere in mano la squadra. Manca un leader, ci sarebbe Dzeko, ma non gioca, ci sarebbe Gosens, ma è infortunato. L'unico sarebbe De Gea. Ci vuole un difensore centrale fortissimo, di esperienza e un regista di personalità. Questi sono i ruoli in cui la Fiorentina dovrà pescare qualcosa a gennaio. Chiaramente ci sono dei giocatori che per ora non si stanno rivelando funzionali al progetto: Richardson, Sabiri, Sohm, che si sta rivelando un acquisto fallimentare".

Che tipo di calciatori si aspetta dal mercato di gennaio?
"Se la Fiorentina deve salvarsi deve prendere giocatori subito pronti all'uso nell'immediato quindi giocatori di esperienza e personalità. Non ha senso fare altre scommesse, come Viti e Fazzini, che non stanno dando risultati eclatanti. La Fiorentina poi è deficitaria sulla zona di campo riguardante gli esterni alti, che potrebbero saltare l'uomo e servire palloni per Kean e Piccoli. E' una squadra costruita per il 3-5-2 o il 3-4-2-1/3-4-1-2, moduli che non prevedevano la presenza di giocatori con quelle caratteristiche. Si è passati da un'abbondanza di esterni a non averne nessuno. Il cambio di modulo quindi è frenato da questa problematica".

Sulla difesa che soluzioni si possono trovare?
"Vedo che De Vrij non sta giocando e che gli vengono preferiti Acerbi e Bisseck. Non dico che vada preso lui, ma un giocatore con le sue caratteristiche e la sua esperienza serve, nonostante l'età. Se ti vuoi salvare servono giocatori del gene

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
