Modena, Pedro Mendes potrebbe partire a gennaio: due club sulle sue tracce

Nonostante sia sceso in campo in tutte le gare di campionato giocate finora dal Modena, mettendo a segno anche due reti, il futuro di Pedro Mendes potrebbe essere lontano dal club emiliano che attualmente occupa il terzo posto in Serie A. La gestione del tecnico Andrea Sottil infatti starebbe facendo storcere il naso al lusitano che ha giocato solo in tre occasioni da titolare venendo relegato al ruolo di vice di Ettore Gliozzi.

Sul centravanti classe ‘99 del resto non mancano le ammiratrici fra cui due club di Serie B, come riferito dalla Gazzetta di Modena: in prima fila c’è quello Spezia che sta cercando ancora l’erede di Pio Esposito e avrebbe già chiesto informazioni sul lusitano anche se non molla la presa su quel Manuel De Luca che è fuori rosa a Cremona e infiammerà probabilmente il mercato invernale della cadetteria. L’altra formazione interessata invece è il SudTirol con cui potrebbe andare in scena una doppia operazione visto che ai Canarini piace Silvio Merkaj, centravanti classe ‘97 autore di quattro gol in campionato.

Il Modena sembra però orientato a muovere il suo numero 11 solo a fronte di un’alternativa di uguale o maggior spessore visto anche l’esborso economico (attorno ai 2 milioni di euro) fatto per acquistarlo dall’Ascoli nell’estate del 2024.