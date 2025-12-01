Salernitana in crisi, Raffaele si gioca tanto nella prossima sfida con il Trapani

Giuseppe Raffaele è in discussione. La sconfitta pesante maturata a Benevento e la sola vittoria conquistata nelle ultime settimane (con ko di Catania, tre pareggi e il successo al 95' con l'Altamura) potrebbero indurre il club a fare delle riflessioni anche sulla guida tecnica, vincolata ai granata anche per la prossima stagione. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana ci sarebbero due correnti di pensiero: c'è chi, come il direttore sportivo, riconfermerebbe Raffaele, chi invece già da qualche giornata avrebbe messo in discussione l'operato della guida tecnica palesando insofferenza. Il secondo tempo arrendevole e gli errori della retroguardia non giocano a favore di un mister che ha comunque ereditato una situazione complessa pagando a caro prezzo anzitutto gli errori del ds sul mercato e la politica al risparmio della proprietà.

Stando a quanto filtra si propenderà per una via di mezzo: fiducia a termine fino alla gara col Trapani. In caso di mancata vittoria ci potrebbe essere un ribaltone tecnico. Ma nessuna ipotesi è da scartare a priori, sarà una notte di riflessioni.