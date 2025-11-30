Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Terna arbitrale italiana per il ritorno della finale di Women’s Nations League fra Spagna e Germania – andata terminata 0-0 – che si giocherà martedì due dicembre alle 18:30 al Metropolitano di Madrid. A dirigere la gara sarà infatti Silvia Gasperotti affiancata da Giulia Tempestilli e Stefania Signorelli come assistenti e dalla danese Frida Klarlund che sarà la quarta ufficiale.
Presenti anche due arbitri italiani al VAR come Aleandro Di Paolo e Michael Fabbri. Di seguito la designazione completa per la finalissima:
Arbitra
Silvia Gasperotti (ITA)
Assistenti
Giulia Tempestilli (ITA)
Stefania Signorelli (ITA)
Quarto ufficiale
Frida Klarlund (DEN)
Video Assistant Referee
Aleandro Di Paolo (ITA)
Assistente Video Assistant Referee
Michael Fabbri (ITA)