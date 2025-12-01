TMW Inter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato dal palco del Golden Boy, dedicando il premio ricevuto alla propria famiglia: “Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che hanno fatto, quindi lo dedico a loro e tutti quelli che hanno creduto in me. Questo premio significa tanto ed uno stimolo in più per continuare".

Vuoi dire qualcosa sul paragone con Vieri?

"Sono onorato del paragone con Vieri, però i paragoni li lascio fare ad altri perché io penso solo ad impegnarmi. La Nazionale è il sogno di ogni bambino ed è stato un sogno incredibile. Quando penso a quella maglia mi viene la pelle d’oca e non è descrivibile a parole".

Il tuo primo approccio con la maglia dell’Inter?

"Arrivare dalla serie B alla finalista di Champions League mi metteva ansia. Però mi hanno tutti accolto alla grande e voglio ringraziare tutta la squadra. Pressione? Nessun fastidio. Questo era il mio sogno e voglio fare questo per tutta la vita. È giusto avere le responsabilità se giochi con l’Inter e l’Italia".