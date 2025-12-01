Live TMW Bologna, Italiano: "Ci manca continuità. Ecco perché Ferguson non ha giocato"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Cremonese nella tredicesima giornata della Serie A 2025/26 (1-3 il risultato finale firmato dalla doppietta di Vardy e dalle reti di Payero e Orsolini), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.37 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Cosa vi lascia questa sconfitta?

"Il primo pensiero che ho è che se si vuole rimanere in quelle zone di classifica bisogna avere più continuità e avere un aspetto mentale e fisico che ti permetta di performare al 100%. Abbiamo regalato i primi due gol e dovevamo evitare perché gli avversari sono di valore. Ci abbiamo provato ma è stata una giornata storta. Eravamo stati bravi a farci trovare sempre pronti nonostante giocassimo ogni tre giorni, ma oggi abbiamo sbagliato giocando qualche pallone con superficialità. Giovedì abbiamo una grande opportunità di rimediare a questa sconfitta e difendere la Coppa Italia conquistata a maggio. Oggi sarei stato preoccupato se nella ripresa non avessimo reagito, invece abbiamo concluso moltissime volte in porta. potevamo evitare di regalare i primi due gol ma lo sviluppo del gioco mi è piaciuto tantissimo".

Ha parlato con Casale all'intervallo prima della sostituzione?

"Ho inserito Heggem per non caricare di responsabilità Nicolò. A Udine aveva fatto una grandissima partita e si è meritato la riconferma oggi. Oggi, dopo quelle due situazioni in cui ha perso palla, ho cercato di evitare di appesantire una prestazione non all'altezza. Era giusto che rifiatasse ed Heggem è entrato bene. Però sono situazioni che possono capitare".

Ferguson non ha giocato per scelta tecnica o c'è qualcos'altro?

"Ferguson ha fatto due giorni con un ginocchio gonfio dopo la gara con il Salisburgo e oggi non andava rischiato. Non aveva senso schierarlo, anche perché il ginocchio è quello in cui si è operato. Giovedì lo avremo al massimo della condizione, ho preferito così".

Cosa è successo con Niccolini in occasione del rigore concesso al Bologna?

"Gli avevo detto che se non avessimo mollato questa partita potevamo riaprirla con un guizzo o un episodio. Fatalità è successo questo nell'ultimo minuto della prima frazione. Sono episodi che ti posso ridare energia ed ho reagito così forse per l'arrabbiatura per i due gol regalati. Per noi questa partita era importante e l'avevamo preparata bene per cercare di farla nostra. È stata una reazione istintiva, ma con lui me lo posso permettere perché incassa bene e mi conosce. Mi dispiace molto perché oggi ci tenevamo tantissimo, dobbiamo fare di tutto per rimettere insieme il nostro spirito. Abbiamo tirato 30 volte in porta e giovedì dobbiamo ripartire con questo piglio".

23.44 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.