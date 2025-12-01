Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali gare può saltare

"Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra". Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Domenico Berardi, che dunque deve fermarsi dopo l'infortunio patito durante la sfida di venerdì scorso contro il Como. Dopo un recupero palla a centrocampo e una ripartenza, l'attaccante del Sassuolo aveva provato a sfidare in velocità Moreno, salvo fermarsi però dopo pochi metri toccandosi proprio il flessore. L'immediata uscita dal campo non ha però scongiurato un infortunio che - come detto - priverà i neroverdi del proprio capitano per alcune partite.

Nello specifico, secondo quanto riferisce Sky Sport, saranno almeno due le settimane di stop ma le sue condizioni ovviamente dovranno poi essere valutate giorno per giorno. Il calciatore, nel frattempo, ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Dunque, calendario alla mano - e prendendo come riferimento come minimo due settimane di stop, appunto - Berardi salterà sicuramente le prossime due sfide in programma a dicembre, quella contro la Fiorentina e quella contro il Milan di domenica 14. Poi, sarà l'evoluzione del quadro clinico a dettare con maggiore precisione le tempistiche per un ritorno in campo.

Di seguito il calendario della Sassuolo di dicembre e gennaio:

- Sassuolo-Fiorentina (Sabato 6 dicembre, ore 15.00)

- Milan-Sassuolo (Domenica 14 dicembre, ore 12.30)

- Sassuolo-Torino (Domenica 21 dicembre, ore 15.00)

- Bologna-Sassuolo (Domenica 28 dicembre, ore 18.00)

- Sassuolo-Parma (Sabato 3 gennaio, ore 15.00)

- Sassuolo-Juventus (Martedì 6 gennaio, ore 20.45)

- Roma-Sassuolo (Sabato 10 gennaio, ore 18.00)

- Napoli-Sassuolo (Sabato 17 gennaio, ore 18.00)

- Sassuolo-Cremonese (Domenica 25 gennaio, ore 12.30)

I numeri di Berardi in stagione - Fino a questo momento della stagione - molto positiva per il Sassuolo con 17 punti conquistati nelle prime 13 giornate di campionato - Domenico Berardi ha raccolto 11 presenze in Serie A (900' totali) con 4 gol e 3 assist, più una presenza in Coppa Italia (con un assist). Numeri importanti, che testimoniano la centralità del calciatore all'interno della rosa del Sassuolo: solo due assenze in stagione per infortunio, mentre nelle altre occasioni è sceso sempre in campo dal primo minuto.