Inter a caccia di talenti: contatti approfonditi per il croato Mlacic dell’Hajduk Spalato

L'Inter va a caccia di nuovi talenti in vista di un inevitabile rinnovamento della rosa dell'anno prossimo, e non solo: secondo informazioni riportate dal portale croato Germanijak, Branimir Mlačić, difensore centrale dell’Hajduk classe 2007, ha scatenato un forte interesse da parte della dirigenza di viale della Liberazione. E secondo il media croato, la settimana scorsa il management del club croato è stato a Milano per parlare della trattativa e intavolare l'affare.

L’Inter vorrebbe chiudere il trasferimento già nella finestra di trasferimenti invernale, per poi lasciare Mlacic all’Hajduk fino alla fine della stagione in prestito. Al momento non è ancora stato firmato nulla, ma l’accordo tra le parti è molto vicino alla conclusion. Non è dato sapere, per il momento, quale sarebbe l'indennizzo da parte dei nerazzurri, anche se i croati insistono per ottenere una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Le trattative per il potenziale trasferimento proseguiranno anche questa settimana e tutto dovrebbe essere definito nelle prossime settimane, ovvero entro la fine dell'anno. Per un botto di Capodanno a sorpresa.