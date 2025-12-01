Sampdoria, confronto fra i giocatori e i tecnici Foti e Gregucci: si cerca la chiave di volta

Dopo la sconfitta nel derby della speranza contro lo Spezia, vinto da quest’ultimi per 1-0, in casa Sampdoria è andato in scena un lungo confronto fra i calciatori e i tecnici Salvatore Foti e Angelo Gregucci che hanno deciso, con la società, di non concedere alcun giorno di riposo alla rosa per preparare al meglio e fin da subito la gara di Marassi contro la Carrarese.

Come riporta Primocanale C’è stata una lunga analisi video per rivedere gli errori commessi nella sfida del Picco soffermandosi poi a parlare, come avviene ogni lunedì, dei problemi di una squadra che continua a navigare in zona retrocessione e che sta continuando a evidenziare sempre le solite lacune: le difficoltà nel rendersi pericolosa nell’area avversaria e la poca solidità in fase difensiva. Un confronto in cui si è cercata la 'classica chiave di volta' per poter far ripartire una squadra che sta vivendo un lungo momento di crisi e che deve cercare di restare in linea di galleggiamento in vista di un mercato di gennaio che sarà, con tutta probabilità, importante per andare alla caccia della permanenza in Serie B.

“Abbiamo avuto 9 calci d’angolo contro i loro 4, eppure la nostra pericolosità è stata minima. Creiamo molte situazioni ma non pungiamo. - queste le parole di Gregucci dopo la sconfitta nel derby di ieri - Abbiamo provato a mettere in campo tutto il nostro potenziale, ma la verità è innegabile: creiamo troppo poco. Bastava poco per portare a casa un punto. Dobbiamo abbassare la testa e lavorare. Il gol, per noi, è un problema evidente”.