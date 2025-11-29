Podcast TMW Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori

Riccardo Calafiori (Roma, 19 maggio 2002) è un calciatore italiano, difensore dell'Arsenal e della nazionale italiana.

Fabio Capello è stato dritto e diretto con Riccardo Calafiori ma gli elogi riservati dopo la vittoria del suo Arsenal contro il Bayern Monaco rispecchiano a pieno il valore di uno dei giocatori che meglio stanno facendo a livello internazionale. "Sei il primo Sergio Ramos...".

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio

Nato calcisticamente nel Petriana calcio, Calafiori ha indossato la maglia della Roma la prima volta a 9 anni

Si è messo in evidenza nelle giovanili della Roma, per poi passare in prestito al Genoa, a titolo definitivo al Basilea e successivamente al Bologna. Nel luglio 2024 è stato acquistato dall'Arsenal per circa 42 milioni di sterline. Ha rappresentato l'Italia in tutte le categorie giovanili e ha debuttato in nazionale maggiore nel 2024.

Carriera

Settore giovanile: Ha iniziato nella Petriana a 6 anni, entrando nel settore giovanile della Roma nel 2010.

Roma: Ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma nel 2018, ma ha giocato poco prima di trasferirsi in prestito.

Genoa: È andato in prestito al Genoa nel gennaio 2022.

Basilea: È stato ceduto a titolo definitivo al Basilea, dove ha giocato per migliorare la sua tecnica ed esperienza.

Bologna: Si è trasferito al Bologna nell'agosto 2023 per circa 4 milioni di euro, diventando subito titolare.

Arsenal: Nel luglio 2024 è stato ceduto all'Arsenal per una cifra intorno ai 42 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro), firmando un contratto di cinque anni.

Nazionale

Ha fatto parte di tutte le nazionali giovanili italiane fin dall'Under-15.

Nel maggio 2024 è stato convocato per la nazionale maggiore italiana e ha debuttato nel giugno 2024.

Ha giocato tutte e tre le partite della fase a gironi di UEFA Euro 2024.

Altri dettagli

Ruolo: Difensore.

Piede preferito: Sinistro.

Altezza: 188 cm.

Peso: 86 kg