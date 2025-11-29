Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori

Marco Conterio
Oggi alle 11:00
Marco Conterio
Riccardo Calafiori (Roma, 19 maggio 2002) è un calciatore italiano, difensore dell'Arsenal e della nazionale italiana.
Fabio Capello è stato dritto e diretto con Riccardo Calafiori ma gli elogi riservati dopo la vittoria del suo Arsenal contro il Bayern Monaco rispecchiano a pieno il valore di uno dei giocatori che meglio stanno facendo a livello internazionale. "Sei il primo Sergio Ramos...".

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio

Riccardo Calafiori è nato a Roma il 19 maggio 2002, attualmente difensore dell'Arsenal e della nazionale italiana.
Nato calcisticamente nel Petriana calcio, Calafiori ha indossato la maglia della Roma la prima volta a 9 anni
Si è messo in evidenza nelle giovanili della Roma, per poi passare in prestito al Genoa, a titolo definitivo al Basilea e successivamente al Bologna. Nel luglio 2024 è stato acquistato dall'Arsenal per circa 42 milioni di sterline. Ha rappresentato l'Italia in tutte le categorie giovanili e ha debuttato in nazionale maggiore nel 2024.

Carriera
Settore giovanile: Ha iniziato nella Petriana a 6 anni, entrando nel settore giovanile della Roma nel 2010.
Roma: Ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma nel 2018, ma ha giocato poco prima di trasferirsi in prestito.
Genoa: È andato in prestito al Genoa nel gennaio 2022.
Basilea: È stato ceduto a titolo definitivo al Basilea, dove ha giocato per migliorare la sua tecnica ed esperienza.
Bologna: Si è trasferito al Bologna nell'agosto 2023 per circa 4 milioni di euro, diventando subito titolare.
Arsenal: Nel luglio 2024 è stato ceduto all'Arsenal per una cifra intorno ai 42 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro), firmando un contratto di cinque anni.

Nazionale
Ha fatto parte di tutte le nazionali giovanili italiane fin dall'Under-15.
Nel maggio 2024 è stato convocato per la nazionale maggiore italiana e ha debuttato nel giugno 2024.
Ha giocato tutte e tre le partite della fase a gironi di UEFA Euro 2024.

Altri dettagli
Ruolo: Difensore.
Piede preferito: Sinistro.
Altezza: 188 cm.
Peso: 86 kg

