Mantova, emergenza terzini per Possanzini: il tecnico studia le soluzioni per la Reggiana

Davide Possanzini, tecnico del Mantova, per la sfida contro la Reggiana, in programma lunedì alle 15 al Martelli, dovrà inventarsi di sana pianta la linea difensiva visto che fra infortuni e squalifiche la retroguardia virgiliana sarà decimata soprattutto sulle corsie esterne.

Come riporta Tuttomantova.it infatti al lungodegente Valerio Mantovani si aggiungeranno gli squalificati Cristiano Bani e Nicolò Radaelli, con il tecnico biancorosso che potrà contare sul solo Tommaso Maggioni, 12 presenze complessive di cui solo tre da titolare, come terzino a disposizione oltre a quel Alessio Castellini che ormai gioca stabilmente da centrale, ma che in passato ha fatto anche l’esterno sia a destra sia a sinistra.

Il tecnico però starebbe pensando di schierare sulla fascia uno fra il centrale Senan Mullen, appena 63 minuti in campo in questa stagione, e il centrocampista Giacomo Fedel, solo 76 minuti in stagione, su una delle due corsie di difesa. Quest’ultimo ha già giocato da terzino nella passata stagione e per questo potrebbe essere favorito sul calciatore di proprietà del Torino.