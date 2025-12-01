Vicenza, Cavion: "Sono tornato per la Serie B. Speriamo che sia il momento giusto"

“Stiamo vivendo un bel momento, continuiamo a sfruttare l’onda di domenica in domenica”. Il centrocampista del Vicenza Michele Cavion parla così nel corso della trasmissione Rigorosamente Calcio: “A me fa piacere ricordare gli obiettivi di squadra, cerco di farmi trovare pronto portando la vicentinità in campo. Preferisco giocare meno e vincere. - prosegue Cavion come riporta Trivenetogoal.it - I giovani? Posso sol parlarne bene, ascoltano consigli e rimproveri fatti a fin di bene. Ovviamente serve un giusto mix con i giovani forti e noi più esperti li aiutiamo a crescere”.

Spazio poi al cammino in questa prima parte di stagione: “Sapevamo che avremmo dato il massimo in ogni partita, ma non ci montiamo la testa e guardiamo alla gara contro il Novara su un campo tosto. Fin dalla Coppa Italia contro il Padova e poi a Genova abbiamo avuto la consapevolezza della nostra forza, quelle due gare sono state belle iniezioni di fiducia”.

Cavion parla poi del suo ritorno in biancorosso: “È stato bellissimo crescere con i miei colori di cui sono tifoso, sono tornato per arrivare subito in Serie B anche se ci stiamo mettendo più del previsto, speriamo che questo sia il momento giusto. Sento la responsabilità di fare bene per tutto l’amore che ricevo. - conclude il centrocampista parlando del futuro – Onestamente non ci penso, spero di continuare a lungo e magari un giorno, se la proprietà me lo permetterà, restare qui”.