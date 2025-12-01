TMW
Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Tramite un video la centrocampista della Juventus e dell'Italia, con cui è in ritiro negli Stati Uniti dove stanotte scenderà in campo contro le padrone di casa, Eva Schatzer ha parlato della vittoria come Italian Golden Girl: "Dedico il premio a tutta la mia famiglia che dai primi passi é stata con me, alle mie compagne di squadra alla società Juventus”.
Quali sono i tuoi obiettivi?
“Ho degli obiettivi ma sto vivendo alla giornata e prendo tutto quello che arriva sperando le cose più belle”.
Hai qualche idolo?
“Guardo tanti giocatori e giocatrici forti, si può rubare qualcosa da tutti. Si può imparare da tutti, mi hanno impressionato Messi, Bellingham e Mbappe che sono nomi assurdi per me, d’ispirazione”.
