Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"

“L’obiettivo di queste partite è fare esperienza nelle difficoltà che possono solo aiutarci a crescere e fortificarci. Sicuramente ci sarà qualcosa di diverso nella gestione perché è lì che vogliamo migliorare perché contro certe avversarie non basta fare bene solo per una parte di gara". Il ct dell'Italia Andrea Soncin ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara di domani (19:00 ora locale, l'1:00 in Italia) contro gli Stati Uniti che chiuderà la tournée oltreoceano delle Azzurre: "Lo abbiamo visto anche contro l’Inghilterra all’ultimo Europeo. In queste gare siamo andate a fasi alterne, con alcune parti della gara in cui abbiamo gestito bene possesso e pressione, ma vogliamo andare a migliorare già dalla prossima gara con gli USA”.

Il tecnico azzurro poi torna sulla prima sfida contro le nordamericane finita con la sconfitta per 3-0: “Sono sempre in difficoltà a parlare di numeri, l’idea nel primo tempo di quella sfida era attaccare in un modo e difendere in un altro passando da una struttura all’altra, anche se non è facile contro avversarie di questo livello e intensità. Nel primo tempo abbiamo gestito bene la copertura del campo, ma abbiamo sbagliato troppi appoggi e passaggi e questo ci ha obbligato a rincorrere spesso lasciando troppi palloni alle avversarie e a non sfruttare certi spazi. Non penso che sia una questione di sistema o strategia, ma di atteggiamento legato alla consapevolezza perché non è facile tenere un livello così alto come nel primo tempo. Proveremo sicuramente qualcosa di diverso per approcciare al meglio l’inizio della ripresa che, guardando indietro, è stato spesso difficile per questa squadra e io devo trovare una soluzione per mettere le ragazze in condizione di affrontare l’inizio della ripresa. Devo trovare la chiave per accendere in loro la consapevolezza di poter ripartire con la stessa concentrazione e voglia. L’obiettivo è metterle nelle migliori condizioni possibili per rendere al massimo”.

Per domani Soncin si attende un altro passo in avanti nella crescita della formazione: “Il mix che si cerca costantemente è ottenere il risultato attraverso la prestazione. Ma come ho detto siamo molto concentrate sul percorso, vincere aiuta a creare la mentalità vincente, ma sono convinto che affrontando squadre di questa caratura e anche perdendo possiamo imparare molte cose e avere uno stimolo in più per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere se vogliamo ottenere risultati in campo internazionale. Io ho la responsabilità della punta dell’iceberg, ma raccogliamo tutto quello che le ragazze ricevono, anche con i club, da questi confronti".

Spazio poi alle scelte di formazione: "Ci saranno dei cambiamenti perché giochiamo dopo tre giorni dalla prima, ci sarà l’opportunità per altre ragazze di scendere in campo. Ci alleneremo fra qualche ora e tireremo le somme in vista di domani con l’obiettivo di mettere in campo una squadra altamente competitiva e dare minutaggio a più ragazze possibili. Vogliamo provare a fare una grande prestazione contro una squadra di altissimo livello”.