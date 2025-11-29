Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari

Marco Conterio
Oggi alle 09:07Podcast TMW
Marco Conterio
Una novità importante per il Cagliari calcio e per tutta la Sardegna. Maurizio Fiori, da Carbonia, classe 1972, con una cordata di azionisti americana, diventa socio di minoranza del club. Lo ha annunciato lui stesso tramite la propria pagina Linkedin. Ma chi è Fiori? Perché il Cagliari? Cosa è Praxis Capital Management?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha affrontato anche il tema dei nuovi soci entrati in società:

Con Maurizio Fiori e i gli investitori che rappresenta abbiamo chiacchierato a lungo, sono contento di averlo con noi perché è prima di tutto un tifoso. In questi anni siamo stati approcciati da tanti fondi esclusivamente speculatori, lavoreremo invece con una persona appassionata, sarda, che ha la famiglia qui e che forse aveva il sogno di tornare qui da comproprietario del Cagliari. Ringrazio lui ma tutti quelli che lavorano con me, a cominciare da Antonio Romei che non ha dormito praticamente mai negli ultimi giorni per chiudere i contratti. Quindi andiamo avanti, e mi piace dire: welcome Maurizio!

È stata una trattativa molto lunga, credo che questo sia un segnale di serietà della controparte insieme alla confidenzialità avuta fino al signing di venerdì. Mi ha fatto piacere che sia stata mantenuta la riservatezza, ora inizia una nuova era, non sarò più solo e dividerò la responsabilità dopo undici anni. Questo non mi dispiace in un calcio cambiato molto negli anni, c’è meno passione e più finanza, per questo ho scelto un fondo rappresentato da un tifoso vero, da un sardo appassionato del Cagliari e della sua terra, Maurizio Fiori sognava di tornare qui e di farlo dentro al Cagliari, questo conta più di ogni altra cosa. Lo stadio è certamente uno dei fattori che hanno portato a scegliere Praxis e i vari investitori, parliamo di un’opera da 200 milioni e quindi sono convinto che ci darà una mano a portare avanti anche questo progetto. Sarà poi Maurizio Fiori a parlare a tempo debito dei suoi investitori, come è giusto. Quando siamo andati in America al TST (a giugno 2025, ndr) Maurizio Fiori c’era e con lui alcuni degli investitori, la scelta di questo progetto tecnico e di Pisacane come allenatore viene anche da lì”.

Chi è Maurizio Fiori: da Carbonia a Chicago
Maurizio Fiori, sardo, nato a Carbonia nel luglio 1972, è Managing Director di Praxis Capital Management LLC dal 2019, dove coordina le strategie di investimento globali del hedge fund. Dal 2024 è anche Chief Investment Officer di Argos Wealth Advisors, società che gestisce patrimoni e family office in California, Arizona, New York e Italia.

Originario del Sulcis, Fiori si è trasferito negli Stati Uniti nel 1990, quando frequentava la quarta liceo, e dopo il ritorno in Italia ha deciso di stabilirsi nuovamente negli USA, dove ha intrapreso il suo percorso lavorativo.

