Serie C, i risultati dei posticipi: disfatta Salernitana a Benevento. Pari per Brescia e Ascoli
Pesantissima sconfitta per la Salernitana nel derby d’alta classifica, contro il Benevento. I sanniti infatti si impongono con un netto 5-1, trascinati da Tumminello autore di una doppietta, che vale il sorpasso in classifica e il secondo posto a -2 dalla capolista Catania. Per i granata una serata da dimenticare per cerare di ripartire di slancio dalla prossima gara, mentre per i giallorossi si tratta di una grande risposta dopo la sconfitta contro il Cosenza nel turno precedente.
Negli altri due posticipi arrivano altrettanti pareggi per 1-1. L’Ascoli ringrazia Ndoj per il pareggio in casa della Vis Pesaro che era andata in vantaggio al 35°, mentre il Brescia si salva allo scadere con Vido dopo che il Cittadella aveva cullato il sogno dell’ottava vittoria di fila grazie al gol di Rabbi.
16ª GIORNATA – 28-29-30 NOVEMBRE – 1° DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 28 novembre
Triestina-Pro Patria 2-1
47' Renelus (P), 61' Ionita (T), 87' Jonsson (T)
Sabato 29 novembre
Lumezzane-Novara 1-1
37' Lanini (N), 70' Ferro (L)
Renate-Arzignano Valchiampo 1-2
2' Toniolo (A), 52' Karlsson (R), 70' Minesso (A)
Ospitaletto-Virtus Verona 1-1
62' De Marchi (V), 87' Ievoli (O)
Pergolettese-Albinoleffe 0-0
Domenica 30 novembre
Alcione-Trento 2-0
62’ Chirichetti, 69’ Olivieri
Inter U23-Pro Vercelli 1-1
5’ Rutigliano (P), 64’ aut. El Bouchataoui (I)
Vicenza-Lecco 1-0
24’ Stuckler
Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio 0-0
Cittadella-Union Brescia 1-1
80’ Rabbi (C), 90’+2’ Vido (B)
Classifica - L.R. Vicenza 42 (16), Lecco 30 (16), Union Brescia 30 (16), Cittadella 28 (16),Alcione Milano 27 (16), Inter U23 25 (14), Pro Vercelli 25 (16), Trento 20 (16), Renate 20 (16), Giana Erminio 20 (16), Novara 19 (16), Arzignano 17 (16), Lumezzane 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Dolomiti Bellunesi 15 (15), Pergolettese 14 (16), Pro Patria 12 (16), Virtus Verona 13 (16), Triestina -5 (16)
N.B. – Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Sabato 29 novembre
Forlì Bra 1-1
75' aut.Saporetti (B), 84' Petrelli (F)
Gubbio Livorno 0-0
Pineto-Ravenna 0-3
22' Di Marco, 39' Corsinelli, 67' Spini
Domenica 30 novembre
Juventus Next Gen-Perugia 1-0
83’ Puczka
Arezzo-Sambenedettese 1-0
61’ Pattarello
Campobasso-Pianese 0-1
25' Bellini
Pontedera-Carpi 0-0
Ternana-Guidonia Montecelio 1-2
10' Zappella (G), 21' Durmush (T), 43' Mastrantonio (G)
Vis Pesaro-Ascoli 1-1
35’ Vezzoni (V), 71’ Ndoj (A)
Riposa: Torres
Classifica – Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (16), Ascoli 29 (15), Pineto 23 (15), Carpi 22 (15), Ternana 21 (14), Forlì 21 (15), Guidonia 21 (14), Pianese 20 (15), Vis Pesaro 20 (15), Campobasso 18 (15), Gubbio 18 (15), Juventus U23 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Livorno 15 (16), Pontedera 13 (15), Perugia 12 (15), Bra 11 (15), Torres 8 (15)
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti
GIRONE C
Sabato 29 novembre
Picerno-Catania 0-1
2' Forte
Casertana-Cavese 3-1
31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)
Crotone-Giugliano 1-0
48' Gomez
Team Altamura-Sorrento 1-2
16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)
Domenica 30 novembre
Atalanta U23-Siracusa 3-1
13’ Molina (S), 45’+3’ Levak (A), 66’ Navarro (A), 75’ Misitano (A)
Trapani-Monopoli 1-1
12’ Fischnaller (T), 62’ rig. Fall (M)
Foggia-Cosenza 2-1
8' D'Amico (F), 76' Ricciardi (C), 90'+10 Winkelmann (F)
Potenza-Casarano 3-1
2' Ghisolfi, 19' Selleri, 51' Selleri, 99' Chiricò
Latina-Audace Cerignola 0-2
41' Gambale, 98' Emmausso
Benevento-Salernitana 5-1
7’ Pierozzo (B), 29’ Capomaggio (S), 42’ e 50’ Tumminello (B), 45’+4’ aut. Capomaggio (B), 63’ Lamesta (B)
Classifica – Catania 34 (16), Benevento 32 (16), Salernitana 31 (16), Cosenza 29 (16), Casertana 25 (15), Casarano 24 (16), Monopoli 23 (16), Crotone 24 (16), Potenza 23 (16), Trapani 22 (16), Audace Cerignola 22 (16), Atalanta U23 21 (15), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (16), Sorrento 16 (16), Foggia 14 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16)
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti