Salernitana, Raffaele dopo la disfatta nel derby: "Dobbiamo soltanto chiedere scusa"

“Bisogna soltanto chiedere scusa”. Il tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele dopo la pesante sconfitta per 5-1 nel derby contro il Benevento, che mette a rischio la sua posizione sulla panchina granata, parla così ai microfoni di RaiSport: “Abbiamo disputato 35 minuti ottimi, poi siamo usciti dalla partita commettendo ingenuità pesanti che abbiamo pagato”.

“Potevamo chiudere il primo tempo anche sul 3-1, ma nella ripresa siamo rientrati con la testa bassa invece di reagire, e siamo stati puniti. - prosegue ancora l’allenatore come riporta Tuttosalernitana.com - È giusto che la tifoseria pretenda un atteggiamento diverso, soprattutto dopo quanto visto nel secondo tempo”.

Il tecnico poi non si nasconde dalle sue responsabilità, ma guarda avanti con fiducia: “Ci metto la faccia io e chiedo scusa a loro ed alla città per una prestazione che non rispecchia ciò che vogliamo. Ora dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta e convertirla in rabbia agonistica se vogliamo davvero competere per certi obiettivi. Il calcio, per fortuna, ci dà sempre una pronta occasione per riscattarci".