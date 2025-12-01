Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia

Fiorentina ed Hellas Verona restano ferme a quota zero vittorie in campionato, dopo 13 giornate. I viola e gli scaligeri restano ancorate all'ultimo posto in classifica di Serie A, con 6 pareggi e 7 sconfitte nelle partite fin qui giocate in campionato. Un record di cui non andare certamente fieri, con i principali campionati europei che comunque raccontano di alcune situazioni simili in giro per il continente.

Fermandoci ai top 5 campionati, in Premier League è simile la situazione del Wolverhampton, che a livello di punti sta addirittura facendo peggio: in 13 gare da inizio stagione, sono arrivati 2 pareggi e ben 11 sconfitte, senza vittorie e con soli 2 punti portati a casa. In Spagna situazione molto diversa, con le tre in zona retrocessione che sono Oviedo, Levante e Girona, tutte con 2 successi in 14 partite. In Germania il Mainz, squadra che ha battuto proprio la Fiorentina in Conference League, è all'ultimo posto con 1 vittoria in 12 partite. Mentre in Francia c'è l'Auxerre in fondo alla classifica con 2 vittorie in 14 sfide.

Allargando lo scenario agli altri campionati europei, in Portogallo esiste un caso simile a quello di Fiorentina ed Hellas: l'AFS è ultimo con soli tre punti in 12 sfide, frutto di 3 pareggi e nessuna vittoria.