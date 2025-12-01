Salernitana, Faggiano: "Preso Longobardi, interverremo ancora sul mercato"

"Voi parlate di mercato, ma a me non va di fare queste brutte figure. Nè a me, nè alla piazza. Io sono qui perchè rappresento una città e una piazza importante e non possiamo prendere cinque gol. Il Benevento è una signora squadra, ma anche noi lo siamo. I ragazzi sanno perfettamente come la penso, ma sin dal primo giorno sono consapevoli che per questa maglia bisogna sempre dare il massimo e stasera non sono affatto contento. Posso dire che domani mattina Longobardi si allenerà con noi: ha firmato, lo aspettiamo al campo e c'erano anche altri club su di lui.

A gennaio interverremo dove necessario, ma questo non vuol dire che non abbiamo una rosa che non possa vincere contro Trapani, Picerno e Foggia. Sento parlare di allenatore, ma che colpe vogliamo dare a Raffaele se ci facciamo sorprendere su una palla inattiva e su una situazione sulla quale abbiamo lavorato tutta la settimana? I giocatori devono sempre tenere la spina attaccata, non siamo certamente io e il mister a scendere in campo e stiamo commettendo sempre gli stessi errori compromettendo gare che stavamo anche ben giocando. Non bisogna buttare tutto a mare, ora è necessario mantenere un certo equilibrio pur sapendo si tratti di una sconfitta pesante. Io sono anche più arrabbiato dei tifosi". Queste le parole del direttore sportivo granata Daniele Faggiano in conferenza stampa.