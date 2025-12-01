Fantacalcio, top & flop 13^ giornata Serie A

Manca solo Bologna-Cremonese per chiudere la 13a giornata: i top e i flop della 13a giornata al fantacalcio.

TOP

Yildiz: nella difficoltà è il vero fuoriclasse della Juventus che porta fuori dalle sabbie mobili i suoi con una doppietta che ribalta l'iniziale gol di Esposito. Inutile sottolineare il suo valore e il suo ruolo centrale, ma se inizia a portare bonus con continuità può diventare un top assoluto. Fantavoto 13.5.

L. Martinez: un'altra firma importante, una doppia firma che regala ai nerazzurri tre punti in una trasferta che si stava complicando contro un ottimo Pisa. Al netto delle critiche ricevute, ad oggi è il capocannoniere della serie A e per questo rimane imprescindibile per i suoi fantallenatori. Fantavoto 13.5.

Davis: è vero segna solo su rigore (da lui procurato con espulsione dell'avversario) ma gioca una partita enorme in cui è sempre pronto a lottare e ripulire palloni. Se sta bene è iinsostituibile e la media gol finora (4 in 12 partite) è di tutto rispetto. Fantavoto 10.

FLOP

Asllani: decide di prendersi la responsabilità di un pallone che pesa come un macigno ma calcia malissimo il rigore di fatto passando la palla a Falcone. Le sue difficoltà sono quelle del Torino quindi è difficile fare critiche al giocatore nello specifico, resta il fatto che è da schierare solo in mancanza di alternative. Fantavoto 1.5.

Cristante: partita fisica che si addiceva alle sue caratteristiche ma il centrocampista della Roma incappa in una brutta serata, perde molti contrasti ed è imrpreciso nell'impostazione. Sappiamo che non è un centrocampista di prima fascia ma rimane un affidabilissimo elemento capace di portare anche bonus ogni tanto. Fantavoto 4.5.

Pinamonti: stagione molto buona che vive un momento di stop nella difficile trasferta di Como, un po' per colpa sua un po' per colpa dei compagni che non lo servono al meglio. In partite più alla portata rimane un valore e sopratuttto con l'infortunio di Berardi potrebbe calciare qualche rigore, in ballottaggio con Laurientè. Fantavoto 5.