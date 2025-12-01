Tegola Vlahovic per la Juve, il report medico: "Lesione di alto grado, necessari ulteriori consulti"
Tergola Dusan Vlahovic in casa Juventus. Il serbo sarà costretto a un lungo stop dopo l'infortunio che l'ha visto uscire anzitempo e in lacrime nella gara contro il Cagliari. Questo il report ufficiale del club bianconero:
"In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".
Calendario fitto e complesso per la Juve
Un infortunio, confermato anche dallo stesso Spalletti nel post gara, che complica e non poco il momento della Juventus, visto che da ora a fine anno i bianconeri dovranno scendere in campo ben sei volte tra Coppa Italia, campionato e Champions League. Martedì la sfida all'Udinese agli ottavi della competizione nazionale, poi il Napoli al Maradona in Serie A domenica prossima, prima del Pafos in Europa il 10 dicembre e la sfida al Bologna del 14. Il sabato successivo altro match complicatissimo contro la Roma allo Stadium e infine la gara contro il Pisa in trasferta che chiuderà il 2025 della Juve, il 27 dicembre. Tante partite e la speranza che l'infortunio sia meno grave di quello che si possa pensare in questo momento perché altrimenti sarà un vero e proprio macigno da mandare giù per il giocatore, per Spalletti e per tutta la Juventus.
