Da Ndoye a Shaqiri e Satriano: gli ex Serie A protagonisti in Europa e Conference League

Seconda giornata di Europa League e prima di Conference League andate in archivio, con tutte le gare giocate nella serata di oggi. Tantissime partite quindi, oltre al successo della Fiorentina col Sigma Olomuc, al pareggio del Bologna con l'Eintracht Francoforte e alla sconfitta della Roma col Lille.

In giro per i campi della seconda e della terza competizione continentale si sono messi in luce tantissimi ex Serie A, più o meno rimpianti. Dan Ndoye per esempio ha segnato la sua prima rete europea col suo Nottingham Forest, gol che però non è bastato ad evitare la sconfitta per 3-2 col Midtjylland. Sotto i riflettori anche Xherdan Shaqiri, ex Inter decisivo nel 2-0 del Basilea contro lo Stoccarda.

Ha esultato anche Karol Swiderski, ex attaccante con un passato non proprio indimenticabile al Verona: il polacco ha segnato nella sconfitta del suo Panathinaikos contro il Go Ahead Eagles. Reti anche per Matej Vydra in Plzen-Malmo 3-0, con l'ex Udinese in gol e per Martin Satriano, decisivo nel 2-0 del Lione sullo Strasburgo. E poi anche Marcus Rohden, ex Crotone, ha partecipato alla festa del gol dell'AEK Larnaca contro l'AZ. Chiusura con Lukas Haraslin, ex attaccante di Parma e Sassuolo in gol nel 4-1 dello Sparta Praga contro lo Shamrock Rovers.