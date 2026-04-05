Atcheson, la nuova luce dell'Irlanda del Nord che fa gola alle big di Premier League

Il Blackburn prova a mettere al sicuro uno dei suoi talenti più brillanti, ma le attenzioni dei grandi club iniziano a farsi insistenti. Tom Atcheson, difensore classe 2005, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con i Rovers, segnale chiaro della volontà del club di puntare su di lui anche per il futuro.

Il diciannovenne ha debuttato in prima squadra solo a dicembre, ma in pochi mesi si è guadagnato un posto da titolare sotto la guida di Michael O’Neill, che ha creduto fortemente nelle sue qualità. Una crescita confermata anche in ambito internazionale, con l’esordio da titolare nella nazionale nordirlandese e la titolarità contro l'Italia nella semifinale playoff.

Dietro al rinnovo c’è proprio la mano del tecnico, che ha accompagnato da vicino lo sviluppo del giocatore, anche grazie al lavoro condiviso con Phil Jones. Non a caso, i paragoni tra i due iniziano già a circolare, evocando un possibile percorso simile a quello che portò Jones fino al Manchester United.

E proprio i Red Devils sono tra i club che monitorano Atcheson, insieme a Tottenham, Newcastle, Everton, Brighton e altri osservatori della Premier. L’interesse si estende anche in Europa, con RB Lipsia, Borussia Dortmund, Atalanta e Napoli alla finestra. Il Blackburn vuole trattenerlo, ma la sensazione è che la vera sfida debba ancora iniziare. A riportarlo è Team Talk.