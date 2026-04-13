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Dalla Spagna, la Fiorentina lavora per l'ex Real Madrid Febas: a giugno si svincolerà dall'Elche

Dalla Spagna, la Fiorentina lavora per l'ex Real Madrid Febas: a giugno si svincolerà dall'ElcheTUTTO mercato WEB
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Niccolò Righi
Oggi alle 14:50Serie A
Niccolò Righi

La prossima estate si preannuncia rovente per la Fiorentina. Fabio Paratici è già al lavoro per una ricostruzione profonda, resa necessaria da una stagione deludente che vede i viola ancora a caccia della salvezza matematica a sette turni dal termine. Il piano di restyling parte dal centrocampo e guarda con insistenza alla Spagna.

Secondo il portale Informacion.es, il club toscano avrebbe messo nel mirino Aleix Febas, perno centrale dell'Elche. Il classe '96 è attualmente in rotta con il club spagnolo: le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, si sono arenate di fronte alle richieste di adeguamento ingaggio avanzate dal suo entourage. Una rottura che la Fiorentina vuole sfruttare provando a lavorare sottotraccia per bruciare la concorrenza.

Il corteggiamento è già entrato nella fase operativa. Durante l'ultima sfida contro il Valencia, un osservatore viola è stato avvistato sulle tribune del Manuel Martinez Valero per monitorare da vicino lo spagnolo. La risposta sul campo dell'ex canterano del Real Madrid è stata impeccabile: una prestazione di sostanza impreziosita dal passaggio chiave che ha dato il via all'azione del gol vittoria di Cepeda. Con l'addio all'Elche ormai scritto, Paratici punta a portare la qualità del metodista spagnolo al Franchi a parametro zero.

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