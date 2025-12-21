Genoa, De Rossi esalta Vitinha: "Attaccante, trequartista, terzino: fa tutto"

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa dai suoi all'ultimo contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni.

È stato un Genoa commovente?

"Per come si era messa ci stavamo sperando, ne avevamo bisogno per classifica e morale. Il nostro lavoro è anche questo, il calcio è bello anche per questo. Da dopodomani dovremo riportare positività".

La strada comunque è quella giusta?

"Guardando questa partita sono davvero soddisfatto della prestazione, sono però due partite che usciamo fra gli applausi del nostro stadio, ma con zero punti, contro Inter e Atalanta. Non dobbiamo quindi adagiarci sulle belle prestazioni".

Giocatori come Otoa trasmettono tranquillità: premiate le scelte coraggiose?

"Al contrario sono loro che mi trasmettono tranquillità per fare certe scelte. Ho uno come Vitinha che fa l'attaccante, il trequartista, il terzino, fa tutto. Il gruppo mi sta entrando veramente dentro, fanno poche chiacchiere e danno tutto in allenamento".