Genoa, De Rossi consola Sommariva: "Voi sapete cosa vuol dire fare il terzo portiere?"

Sconfitta in extremis per il Genoa che è stato battuto dall’Atalanta nel finale. A segno Isak Hien, che ha sfruttato un’uscita errata del portiere Sommariva. A fine gara, il tecnico del Grifone Daniele De Rossi ha voluto consolare così il suo calciatore Daniele Sommariva.

"Voi lo sapete cosa vuol dire fare il terzo portiere, non giocare mai e allenarsi con quella voglia e attenzione ai dettagli? Gli episodi sono anche la parata su Zalewski e le volte che ci ha fatto uscire con la palla. Era tanto che non si metteva i guanti per una partita ufficiale. Non lo consolavo ma lo stavo ringraziando".

Sommariva bravo con i piedi. Bene anche Otoa e Marcandalli.

"Sono contento che si analizzi la partita con prestazioni dei singoli ma queste prestazioni si fanno in 11. Otoa e Marcandalli sono stati impeccabili come anche Vasquez. Per Alessandro dobbiamo mettere a posto qualcosa ma lui ha un potenziale di cui non ci rendiamo conto. Stesso discorso per Sebastian che non giocava da tanto tempo. Sono stato contento di lui come di tutti gli altri".

