Lo Zio compie 62 anni! L'Inter omaggia Beppe Bergomi: "Filo conduttore di generazioni nerazzurre"

756 presenze e 7 trofei per una vita in nerazzurro. Oggi Giuseppe Bergomi compie oggi 62 anni, con l'Inter che rende onore a colui che da sempre è un simbolo di questi colori. "Lo Zio" ha vissuto il nerazzurro fin da giovanissimo, debuttando a soli 16 anni e 39 giorni (nel gennaio del 1980) in Coppa Italia contro la Juventus, diventando il più giovane esordiente nella storia del Club.

Da quel momento - sottolinea la stessa Inter sui propri social - è iniziato un percorso straordinario: vent’anni con la maglia dell’Inter, indossata sempre e solo con orgoglio, passando dall’adolescenza alla fascia da capitano. A 18 anni era Campione del Mondo nel Mundial ’82, protagonista assoluto anche con la Nazionale, mentre con l’Inter ha conquistato lo Scudetto dei record del 1989, tre Coppe UEFA, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia.

Difensore intelligente, carismatico e affidabile, Bergomi è stato il filo conduttore di generazioni nerazzurre, punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Con 756 presenze ufficiali condite da 28 gol, è una colonna della storia interista, superato solo da Javier Zanetti.