Stramaccioni: "Yildiz con Spalletti può crescere ancora tanto. Scudetto? La mia gerarchia"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato della Juventus e di Kenan Yildiz: "Yildiz è fortissimo, mi fa impazzire: è un mix di tecnica, forza, genio e con Spalletti può crescere ancora tanto. Falso nove non mi convince, soffre troppo spalle alla porta e tende sempre a decentrarsi sul centro sinistra per ricevere la palla. Yildiz ha caratteristiche diverse da Totti, non ha la stessa forza e nemmeno la sua abilità nel resistere ai contrasti da dietro. Il turco, come tipologia di giocatore, è più 'un Del Piero'".

Con un calendario favorevole, i bianconeri possono diventare una mina vagante per lo scudetto: "Non parlate a Spalletti del calendario se non volete farlo infuriare, nessuno meglio di lui sa che la Juventus dovrà avvicinarsi a queste partite con la stessa fame mostrata contro Bologna e Roma. Luciano sa preparare bene l’ambiente, però è innegabile che il calendario offre alla Juventus un’enorme occasione per recuperare punti a chi la precede.

Le mie gerarchie restano le stesse: Inter e Napoli in prima fascia; Milan, Juventus e Roma alle spalle. Bologna e Como le possibili sorprese in zona Europa e occhio alla Lazio di Sarri se farà un mercato adeguato".