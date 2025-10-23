Diagonale fulmineo di Gudmundsson che mette il punto esclamativo su Fiorentina-Rapid
All'88' Albert Gudmundsson mette il punto esclamativo sulla gara e regala alla Fiorentina il 3-0 contro il Rapid Vienna. L'islandese riceve da Kouadio e dopo aver controllato con il destro lascia partire un preciso diagonale sinistro che non lascia scampo al portiere degli austriaci.
