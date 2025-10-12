Gudmundsson, due gol per ripartire. La Repubblica (ed. Firenze): "E anche Pioli lo aspetta"
TUTTO mercato WEB
La Fiorentina attende Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese, reduce da una stagione con alti e bassi, fatica ancora ad essere decisivo nella squadra di Stefano Pioli mentre in Nazionale, nell'ultimo impegno contro l'Ucraina, ha realizzato una doppietta. Chissà che non possa essere di buon auspicio e possa sbloccare il ragazzo. Questo il titolo dell'edizione fiorentina de La Repubblica: "Gud, che bella sorpresa, due gol per ripartire. E anche Pioli lo aspetta".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Kean, prima il sesto gol nelle ultime 4 gare poi il dolore alla caviglia: verso il forfait con Israele
Serie B
Serie C
Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Calcio femminile