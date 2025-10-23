Live TMW Viktoria Plzen, Hysky: "Ci ricorderemo di questa vittoria a vita"

Clamoroso all'Olimpico: il Viktoria Plzen espugna l'Olimpico e batte la Roma grazie alle reti di Adu e Souré nella prima frazione di gioco. In questi minuti, Martin Hysky è atteso nella sala stampa dello stadio per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

22.55 - A breve l'inizio della conferenza stampa di Hysky.

23.34 - Inizia la conferenza stampa.

Si aspettava di vincere questa gara?

"Sono molto felice, non è stato facile. Non pensavo al risultato prima della gara, ma a come fare una buona prestazione. Complimenti ai ragazzi, gran primo tempo; nel secondo hanno tenuto botta. Ce ne andiamo a testa alta, questa serata ce la ricorderemo a vita".

Si aspettava un finale del genere? Si tratta della vostra miglior partita?

"Il finale è stato grandioso: mi sono levato la maglia per richiesta dei tifosi. Si tratta di una gara grandiosa, dopo una settimana che sono qui: grazie ai ragazzi, oggi è merito loro e dello staff. Un grande risultato per la mia carriera".

Come si vive una gara del genere? Cosa ha detto alla squadra all'intervallo?

"Ho vissuto questa gara come tutte le altre, ma la dimensione era diversa. I ragazzi mi hanno aiutato, dopo il primo tempo abbiamo parlato tanto: abbiamo cercato di mettere energia, non dovevamo difenderci ma continuare ad attaccare per segnare ancora".

Meglio questa vittoria o quella del 1996 con lo Slavia Praga?

"Entrambe grandiose, la prima era da calciatore e non mi rendevo conto. Questa è migliore, nel 1996 era diverso ed eravamo avanti per 0-3, poi abbiamo segnato un unico gol che ci ha fatto passare il turno, c'era andata e ritorno... Siamo forse l'unica squadra ceca che ha vinto contro la Roma".

Quali sono gli aspetti chiave di questa vittoria? Magari la marcatura a uomo su Dovbyk...

"La cosa principale è stata l'efficacia: due tiri, due gol. Poi la difesa, faccio i miei complimenti a loro: hanno fatto una grande partita".

Si è adattato al gioco di Gasperini? Oppure è proprio il suo stile di gioco?

"Questo è il mio stile. Io dico ai miei ragazzi che quando marchiamo 1 contro 1, poi risparmiamo le energie per gli attaccanti. Avevamo studiato Gasperini e il suo gioco, ma non abbiamo copiato nulla. Abbiamo già giocato così, è una buona strategia ma anche audace. I ragazzi hanno fatto una buona gara contro Dovbyk, Dybala e Soulé, possono essere felici".

Cosa ha pensato sul finale di gara con la Roma che attaccava?

"Non ho pensato alla sfortuna, neanche ai ragazzi. Poi con la pressione della Roma, ci siamo difesi bene e faccio i complimenti ai ragazzi".

Un commento su Souaré e Adu? Come lavorate con loro?

"Sono grandi giocatori, ci aggiungo anche Durosinmi. Ci parlo in inglese, loro così hanno più interesse: è diverso quando ti parla il mister rispetto a un traduttore. Sono felice, lodo anche loro, oltre ai difensori. Hanno fatto una grande partita".

Sette punti in tre partite: è contento di tutte queste gare ravvicinate oppure preferisce un po' più di relax?

"Non ci possiamo pensare, ma ci godiamo il risultato. Poi penseremo alla prossima gara: è un ottimo inizio, poi ci concentreremo sul resto".

23.55 - Termina la conferenza stampa.