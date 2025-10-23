Piove sul bagnato in casa Lazio. Si ferma anche Nuno Tavares: in dubbio per la Juventus

Brutte notizie per la Lazio, che deve fare i conti con un nuovo problema fisico all’interno della propria rosa. A fermarsi questa volta è Nuno Tavares, vittima di un infortunio muscolare durante la doppia seduta di allenamento odierna a Formello. Il difensore portoghese ha interrotto anzitempo la sessione e, secondo le prime indiscrezioni, le sue condizioni destano una certa preoccupazione: si teme infatti uno stiramento, anche se saranno necessari ulteriori esami per chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero.

L’attenzione in casa biancoceleste è ora tutta rivolta alle condizioni del laterale ex Arsenal e Marsiglia, ma le prime sensazioni non sono incoraggianti. Qualora venisse confermato lo stop muscolare, Nuno Tavares rischierebbe di restare ai box almeno fino alla prossima sosta per le nazionali, saltando dunque il big match contro la Juventus. Per la sfida ai bianconeri, Maurizio Sarri dovrà fare i conti anche con l’assenza di Luca Pellegrini, ancora alle prese con il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato contro il Genoa. Di conseguenza, sulla fascia sinistra potrebbe toccare a Marusic o Hysaj, con Lazzari confermato a destra.

La situazione infermeria, intanto, resta complicata: oltre ai due terzini, sono indisponibili anche Castellanos, Cancellieri, Rovella, Dele-Bashiru e Gigot. Una serie di assenze che rischiano di mettere a dura prova le rotazioni difensive e offensive della Lazio in vista dei prossimi impegni.