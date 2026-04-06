Il solito Falcone ferma l'ex Krstovic, ma non Scalvini: 1-0 Atalanta a Lecce a fine primo tempo

Concluso il primo tempo al Via del Mare: l'Atalanta è in vantaggio, 0-1 all'intervallo sul campo del Lecce grazie al gol di Scalvini.

Un bel sole accoglie l'ingresso in campo al Via del Mare di Lecce e Atalanta. Da segnalare prima del match il bell'omaggio degli ospiti alla memoria di Graziano Fiorita, fisioterapista dei salentini scomparso meno di un anno fa, prima di una partita proprio contro la Dea. La sfida di Pasquetta non parte subito fortissimo, pur vedendo la squadra di casa molto determinata nell'approccio e nel tentativo di chiudere gli avversari nella loro metà campo, pur senza creare particolari pericoli dalle parti di Carnesecchi (il pallone forse più goloso viene sparato in curva da Fofana).

L'Atalanta viene fuori lentamente, ma quando lo fa colpisce. Le avvisaglie arrivano appena prima della metà della frazione, con De Ketelaere che costringe Falcone a una gran bella risposta su conclusione da distanza ravvicinata. Alla mezz'ora, il colpo della Dea, con la proiezione offensiva profondissima di Scalvini che si conclude con il bel destro potente a incrociare del difensore, che segna il suo terzo gol in questa Serie A, il secondo al Lecce, contro cui aveva segnato anche all'andata. Il grande e fresco ex Krstovic avrebbe due volte il pallone del raddoppio, ma prima colpisce alto di testa e poi si fa neutralizzare da Falcone da ottima posizione. Al termine del primo tempo, il risultato parziale è di 0-1.

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