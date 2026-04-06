Udinese, Atta: "Abbiamo la squadra giusta per arrivare ai 50 punti"

Il centrocampista dell'Udinese Arthur Atta ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 0-0 nella sfida odierna contro il Como: "Abbiamo fatto molto bene anche senza un centravanti di ruolo, con Zaniolo siamo comunque riusciti a tenere la palla alta. Abbiamo fatto bene anche se ci è mancato Davis".

L'obiettivo restano i 50 punti?

"Mancano 7 partite, abbiamo la squadra per arrivarci. Abbiamo dimostrato di poter giocare bene anche contro squadre forti come il Como".