Udinese, Atta: "Abbiamo la squadra giusta per arrivare ai 50 punti"
Il centrocampista dell'Udinese Arthur Atta ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 0-0 nella sfida odierna contro il Como: "Abbiamo fatto molto bene anche senza un centravanti di ruolo, con Zaniolo siamo comunque riusciti a tenere la palla alta. Abbiamo fatto bene anche se ci è mancato Davis".
L'obiettivo restano i 50 punti?
"Mancano 7 partite, abbiamo la squadra per arrivarci. Abbiamo dimostrato di poter giocare bene anche contro squadre forti come il Como".
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