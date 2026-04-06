Serie B, 33ª giornata: i risultati dei match delle 15 al 45'. Bari avanti. Monza sotto
Sono appena terminate le prime frazioni di gioco dei cinque match della 33ª giornata del campionato di Serie B. Da segnalare, sul fronte dei risultato, il doppio vantaggio del Bari sul Modena, oltre a quelli di misura del Catanzaro (in dieci contro il Monza), del Pescara in casa della Reggiana e del Venezia, in pieno recupero, sulla Juve Stabia.. In parità Mantova-Virtus Entella. Di seguito il quadro completo delle sfide:
SERIE B - 33ª GIORNATA
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Palermo-Avellino 2-0
12’ Palumbo, 82’ Ranocchia
Cesena-SudTirol 1-1
3' Tait (S), 17' [aut.] F. Davì
In corso
Bari-Modena 2-0
21' Moncini, 31' aut. Adorni
Catanzaro-Monza 1-0
6' Pittarello
Mantova-Virtus Entella 0-0
Reggiana-Pescara 0-1
21' Olzer
Venezia-Juve Stabia 2-1
39' aut. Giorgini, 45' Carissoni (J), 45+3' Adorante (V)
Lunedì 6 aprile
Ore 17:15 - Sampdoria-Empoli
Ore 19:30 - Carrarese-Spezia
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