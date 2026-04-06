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Vespa: "Deluso dalla Roma. Gasperini un vincente, Conte deve fare meglio in Europa”

Vespa: "Deluso dalla Roma. Gasperini un vincente, Conte deve fare meglio in Europa”TUTTO mercato WEB
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ieri alle 15:00Serie A
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Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Federico Vespa. Queste le sue parole:

Sei deluso dalla Roma delle ultime settimane?
“Io sono molto deluso, però va ricordato che con l’Inter la Roma aveva cinque titolari fuori. Ha preso la mazzata psicologica del gol di Calhanoglu a fine primo tempo, ma mi aspettavo molto di più sia dal punto di vista di gioco che dalla fase difensiva. Mi aspettavo di più anche da Svilar, che ha portato tanti punti alla Roma, ma è tornato a essere un portiere normale e questa sua flessione sta togliendo qualche punto alla Roma. Prende gol sopra la testa da Calhanoglu, se un portiere normale prende gol nulla da dire, ma se in porta c’è un fenomeno allora ho qualcosa da dire”.

Come ti spieghi il crollo difensivo della Roma?
“L’Inter poteva veramente vincere 7-2, su Koné credo che le critiche siano assurde. Quando il francese non c’è si sente, prima di toccare uno come lui mi andrei a preoccupare di altro. Si può dire che il mercato di quest’anno non ha inciso? Se alla Roma toglie Koné e qualche altro effettivo la Roma li prende i gol. La Roma al completo è solida, è vero che con Malen hai una punta a tutti gli effetti che ti alza la squadra, ma non credo che questo sia il problema. L’assenza di giocatori come Wesley e Koné incide, poi non so quanti rinforzi richiesti da Gasperini siano effettivamente arrivati in questo mercato”.

Gli allenatori dovrebbero trovare soluzioni migliori senza pensare sempre ai mancati rinforzi sul mercato?
“L’allenatore è pagato per trovare delle soluzioni. Allegri è quello che forse ha il materiale umano meno pregiato rispetto a Inter e Napoli, eppure è secondo in classifica. L’Inter e il Napoli con delle rose di primo livello sono state sbattute fuori dal Bodo/Glimt i nerazzurri e gli azzurri addirittura 30esimo in Champions League. In PSV-Napoli c’erano quasi tutti, quindi questi grandi allenatori vorrei poi testarli anche fuori dall’Italia perché il grande allenatore deve avere un background internazionale, e mi riferisco soprattutto a Conte. Perché il Bayern, il City o il Real Madrid non prendono Conte? Qualche allenatore è ben pagato per fare qualcosa di meglio anche fuori dall’Italia. Gasperini è un vincente, nel periodo del Covid è andato vicinissimo a fare una semifinale di Champions League, ha vinto un’Europa League con l’Atalanta. Ha vinto in Europa, portando l’Atalanta stabilmente in Champions”.

Cosa ti aspetti da Napoli-Milan?
“Mi aspetto una partita divertente, ma il canovaccio è sempre quello. Il Napoli è favorito, ma il Milan con Allegri può incartarla usando l’arma del contropiede, che credo sia l’unica arma a disposizione del Milan. Max ha talmente tanta esperienza in queste partite e non escludo un guizzo decisivo del Milan in contropiede”.

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