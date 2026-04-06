L'Atalanta non dimentica il dolore del Lecce: prima della partita omaggio a Fiorita
L'Atalanta non dimentica e quest'oggi, prima della partita sul campo del Lecce, ha reso omaggio alla memoria di Graziano Fiorita, il fisioterapista della società salentina morto quasi un anno fa, lo scorso 24 aprile, prima di una partita proprio contro la Dea in maglia nerazzurra. I giocatori dell'Atalanta prima del match hanno infatti deposto un mazzo di fiori sotto l'immagine in gigantografia di Fiorita, appesa di fronte alle gradinate.
Di seguito, il video di DAZN che mostra l'omaggio fornito dai calciatori dell'Atalanta alla memoria di Graziano Fiorita, prima della partita sul campo del Lecce:
Il bellissimo omaggio dell'Atalanta per Graziano Fiorita 💐👏
Il fisioterapista del Lecce scomparso lo scorso anno proprio prima della gara dei salentini a Bergamo ❤️
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— DAZN Italia (@DAZN_IT) April 6, 2026
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