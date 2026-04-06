Serie C, 35ª giornata: il risultato parziale vede il ko del Catania. Ma il Benevento sta pareggiando
Nella serata di venerdì 3 aprile, si è alzato il sipario sulla 35ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi quest'oggi con un ricco programma di gare, considerando che ieri, giorno di Pasqua, la categoria non è scesa in campo.
Fari ovviamente puntati sul Girone C, con il Benevento che potrebbe centrare il salto in Serie B con tre giornate di anticipo rispetto al termine della regular season: al momento, però, il parziale dei sanniti recita di 0-0 in casa della Salernitana, e in questo caso a poco servirebbe - almeno per oggi - il sconfitta del Catania, sotto a Picerno. Nella parte bassa della classifica, risultato parziale che sorride al Latina, avanti contro l'Audace Cerignola. In campo poi due gare del Girone A.
Di seguito, il punto della situazione:
35ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi 1-1
8' Pinto (G), 21' Marconi (D)
Pro Patria-Triestina 0-0
Lunedì 6 aprile
Ore 17.30 – Albinoleffe-Pergolettese
Ore 17.30 – Virtus Verona-Ospitaletto Franciacorta
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Renate 0-0
Union Brescia-Cittadella 2-1
11’ Crespi (B), 41’ [rig.] Lamesta (B), 90’+3’ Bunino (C)
Lecco-Vicenza 2-0
8’ Urso (L), 48’ Konate (L)
Novara-Lumezzane 1-3
30’ Rolando (L), 49’ Collodel (N), 59’ [rig.] Iori (L), 71’ Anatriello (L)
Pro Vercelli-Inter U23 0-2
14’ Amerighi, 42’ Alexiou
Trento-Alcione Milano 1-0
88' [rig.] Capone
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58*, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, Giana Erminio 45*, Inter U23 45*, AlbinoLeffe 44*, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 41*, Dolomiti Bellunesi 38*, Pergolettese* 36, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19*, Triestina 8*
N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Audace Cerignola-Latina 0-1
32' Riccardi
Casarano-Potenza 1-0
16' Ferrara
Catania-Picerno 1-2
15' D'Ausilio (C), 24' Abreu (P), 35' Bianchi (P)
Salernitana-Benevento 0-0
Già giocate
Cosenza-Foggia 1-0
7’ Ciotti
Monopoli-Trapani 1-1
37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)
Siracusa-Atalanta U23 3-3
5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)
Cavese-Casertana 0-1
51’ Casarotto
Giugliano-Crotone 1-0
66' Ogunseye
Sorrento-Team Altamura 2-0
20' [rig.] e 67' D'Ursi
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77, Catania 68, Cosenza 63*, Casertana 62*, Salernitana 60, Crotone 55*, Monopoli 52*, Audace Cerignola 51, Casarano 47, Potenza 44, Team Altamura 43*, Atalanta U23 38, Sorrento 37*, Cavese 36, Latina 35, Giugliano 34*, Picerno 33, Foggia 26*, Siracusa 23*, Trapani 23*
N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocate
Carpi-Pontedera 2-0
10’ e 28’ Casarini
Livorno-Gubbio 3-0
45+3’ Marchesi, 45+8’ Di Carmine, 89’ Bonassi
Pianese-Campobasso 0-2
40’ e 90’+5’ Bifulco
Sambenedettese-Arezzo 0-0
Bra-Forlì 2-1
5' Onofri (F), 22' Lionetti (B), 68' Milani (B)
Guidonia Montecelio-Ternana 1-1
74' Majer (T), 83' Tessiore (GM)
Perugia-Juventus Next Gen 2-2
7’ Anghelè (J), 34' Montevago (P), 42' Guerra (J), 65' [rig.] Ladinetti (P)
Ravenna-Pineto 1-0
29' Fischnaller
Ascoli-Vis Pesaro 2-1
15’ Lari (V), 90’+4’ Chakir (A), 90’+7’ Milanese (A)
Riposa: Torres
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 45**, Pianese 45, Ternana 44**, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20
N.B. - * una gara in più
** una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
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