Trapani, Antonini: "Sul campo servono almeno altri 7 punti. I playout li strameritiamo"

Torna a parlare il presidente del Trapani Valerio Antonini, e lo fa dopo il pareggio dei suoi a Monopoli, che non ha però cambiato una classifica che vede i siciliani all'ultimo posto del Girone C di Serie C, a seguito di ben 25 punti di penalità.

Sul proprio profilo Facebook, queste le parole del numero uno granata:

"Appello al Coni il 21 Aprile per riavere i primi 3 punti della squalifica di ottobre, poi andremo al Coni per i 5 punti di dicembre e ricorso alla corte di appello per ultimi 5 punti di fine marzo; La nostra salvezza dovranno essere i punti che devono restituirci in un modo o nell’altro perché la penalizzazione non ha di che esistere. Basata su una clamorosa macchia di interpretazione da un lato della FIGC e di un illecito atto dell’agenzia delle entrate di Trapani che ancora non ha generato i flussi per l’atto di riscossione dopo 130 giorni!!! Vergogna assoluta. Quando dico che da Trapani hanno fatto di tutto per eliminare sia il Basket che il Calcio a grandi livelli. E sappiamo tutti chi c’è dietro. O facciamo finta di non saperlo?????

Intanto dobbiamo fare sul campo almeno 7 punti nelle ultime 3 partite e andare sul campo ai playout che strameritiamo (Foggia e Siracusa hanno fatto quasi 20 punti e oltre 10 punti in meno rispettivamente); i giocatori ora devono sputare l’anima molto più di quanto tra Foggia e Monopoli ma sono fiducioso. Mai perdere la speranza sino all’ultimo".