Solet mvp di Udinese-Como: "Fa piacere e mi prendo il punto, ma potevamo vincerla"
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Oumar Solet è stato eletto mvp della sfida odierna fra Udinese e Como terminata 0-0. Queste le parole del difensore a DAZN: "Oggi era una partita molto difficile, anche perché giocavamo alle 12.30 con tanto caldo. Abbiamo fatto bene, ci è solo mancato il gol dei tre punti, ma siamo contenti e ci prendiamo il punto guadagnato".
Un altro premio da migliore in campo...
"Sono molto contento per il premio, ma la stagione non è ancora finita. Voglio e vogliamo fare il meglio per aiutare la squadra".
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