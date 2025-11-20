DJ Fargetta: "Da tifoso della Juventus mi riprenderei Fagioli dalla Fiorentina"

Il disc jockey Mario Fargetta, noto tifoso della Juventus, ha parlato a Radio FirenzeViola in vista della partita di sabato tra i bianconeri e la Fiorentina: "Sono due squadre in difficoltà. Mi dispiace molto per la Fiorentina, ma penso da tifoso: 'si deve riprendere proprio con la Juventus?'. Noi abbiamo bisogno di confermare il nostro cambio di allenatore che deve mettere ordine nella squadra".

Come ha preso Spalletti nella panchina della Juventus?

"Credo che sia difficile che gli allenatori che sono senza squadra non accettino. A me Spalletti non dispiace, è un allenatore che mette ordine, nella Nazionale non ha fatto bene, ma credo sia più un allenatore da club. Arriva in una squadra con grandi aspettative e credo che abbia tutti gli stimoli per fare bene".

Vi mangiate le mani voi tifosi juventini di Kean?

"Dispiace perché il giocatore c'è ed è la riprova che fare gruppo è fondamentale. Perché in un ambiente sano come quello della Fiorentina all'anno scorso fa bene, forse in quel periodo di Juventus non c'era un ambiente giusto per questi giocatori".

Da tifoso chi riporterebbe tra gli ex Juventus?

"Fagioli per tutte le vicende che ci sono state. E' un giocatore che è cresciuto nella Juventus. Nella Juventus manca la crescita dei giocatori che crescono nella squadra, perché nei tempi passati ce ne sono stati di più e forse è per questo che sceglierei Fagioli. Ovviamente riporterei anche Kean".

L'intervento integrale nel podcast