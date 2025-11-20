TMW Alessandro Moggi: "Gasp super, Allegri valore aggiunto. Juve? Spalletti è la scelta giusta"

Alessandro Moggi non ha parlato solo di calciomercato nell'intervista rilasciata a TMW, ma anche di Serie A. Il procuratore a capo della Gea World S.p.A. ha approfondito così il discorso relativo al Milan: "Allegri e Tare sono un valore aggiunto. L'esperienza, il carisma e la conoscenza del calcio di entrambi, unite a una società di valore, virtuosa e con i conti a posto, porta sicuramente dei risultati. Se manca un pezzo di questo, un direttore o un allenatore bravo, non arrivi da nessuna parte".

La Juventus può tornare a vincere con Spalletti?

"Per farlo ci devono essere tutte le componenti. Hanno una buona squadra, ma è in una fase di ricostruzione e prevede anche del tempo. È un ottimo allenatore e penso possa essere una scelta giusta per il presente e per il futuro. Quando si allineeranno tutte le componenti e verranno messi a posto tutti i pezzi del puzzle, la Juventus tornerà a vincere".

Gasperini alla Roma l'ha sorpresa?

"È la stessa cosa. È un allenatore super, un motivatore pazzesco e scomodo, concettualmente è molto simile a Conte. Pretende tanto, ma dà tanto e fornisce risultati spesso molto importanti, quello che ha fatto all'Atalanta è incredibile. Ha contribuito a costruirla e dopo 9 anni di Gasperini la Dea è stata costretta a esonerare un allenatore, non è un dettaglio, è significativo. La Roma, dopo stagioni complicate, oggi è prima insieme all'Inter con un bravo direttore sportivo e un club che ha dato dimostrazioni di voler investire nel tempo. È tutto sempre uguale, non esiste un posto dove funzionano 2 componenti su 4 e le cose vanno bene, è impossibile".

Clicca qui per leggere l'intervista completa.